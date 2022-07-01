Пашиняну не удастся воскресить труп под названием МГ ОБСЕ

Автор: Лейла Таривердиева

Ситуация вокруг благополучно скончавшейся Минской группы ОБСЕ становится все интереснее и интереснее. Хотя и считается, что о покойниках либо хорошо, либо никак, "покойница" не дает забыть о себе. Точнее, о ней не дает забыть армянская сторона, так и сяк теребя память о сопредседателях, так много сделавших для затягивания конфликта с расчетом на пожизненный статус-кво. А значит, так много сделавших для Армении.

Минская группа была надеждой и опорой армянской оккупации. Поддержка преступления влечет за собой ничуть не меньшую ответственность, чем его совершение. Хотя бы моральную. И потому очень странно слышать сегодня от чиновников стран, ранее имевших статус сопредседателей, вдохновляющие заявления о каких-то обсуждениях и прочем. Вдохновляют они, прежде всего, Армению, которая ни за что не хочет расставаться с этим фетишем.

На днях бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии сообщило в Твиттере, что американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер обсудил с коллегами вопрос будущего "Нагорного Карабаха". Под коллегами подразумевается так называемый сопредседатель от Франции, потому что российский дипломат во встрече не участвовал - не принял приглашение. В сообщении бодро указывается, что американская сторона, мол, надеется на продолжение деятельности МГ ОБСЕ.

В Армении новость была воспринята с большим энтузиазмом как некая дипломатическая победа Никола Пашиняна. Эти заявления стали настоящим бальзамом на рану после слов главы МИД России Сергея Лаврова, произнесенных в Баку. "Мы, в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников", - заявил Лавров на брифинге со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сделав акцент на трехсторонних заявлениях Москвы, Баку и Еревана как базовых для переговорного процесса.

Слова Лаврова были очень болезненно восприняты в Ереване, а Пашинян назвал их "странными". Хотя что тут странного, если после окончания 44-дневной войны официальный Баку отправил Минскую группу на незаслуженный отдых. Как посредника между Азербайджаном и Арменией МГ не существует вот уже скоро как два года. И, в принципе, страны-сопреды, судя по всему, эту позицию восприняли и приняли. Неслучайно зимой этого года три бывших сопреда совершили визиты в регион в статусе спецпредставителей президентов своих государств по Кавказу. Ни о какой Минской группе речь не шла. Ее словно и не было никогда (что, в общем-то так и есть). Однако Армения не желала отказываться от этой последней соломинки, идя ко дну, и Пашинян, считающий себя чуть ли не отцом мировой дипломатии, начал проталкивать тему МГ, внеся некоторый хаос в процесс нормализации. Причем, на разных площадках он говорил разные вещи, чтобы каждая из сторон считала, что Ереван выбрал "главным по тарелочкам" именно его.

В результате появляется твит Госдепа, в котором оставшиеся не у дел сопредседатели от США и Франции обсуждали "вопрос будущего Нагорного Карабаха". То есть представители этих стран в нарушение всех международных норм и правил обсуждали судьбу суверенных территорий суверенного Азербайджана. Более того, США, отказавшиеся от всяческих отношений с Россией из-за боевых действий в Украине, готовы сидеть за одним столом с ней ради "мирного урегулирования карабахского конфликта", о чем заявила в интервью Азатуцюн помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Вот это действительно очень и очень странно. Уверяя в стремлении видеть мирный Кавказ, американская сторона, преследуя какие-то иные интересы (хотелось бы надеяться, что не армянские), ставит палки в колеса уже идущему на ускорение процессу нормализации и помогает Еревану в его попытках реанимировать сданную в архив посредническую структуру.

В то же время обращает на себя внимание позиция российской стороны, которая, похоже, сделала, наконец, выбор. И хотя в сворачивании деятельности МГ Москва винит французов и американцев, ясно, что ее позиция связана не с пожеланиями бывших коллег по Минской группе, а с однозначными заявлениями из Баку.

Пашинян, Госдеп или кто-то еще могут говорить все что угодно. Дипломаты, жалеющие о потере гонораров и дармовых турпоездок на Кавказ могут проводить какие угодно обсуждения. Но последнее слово в судьбе МГ ОБСЕ будет за Баку, и он его уже произнес. Президент Ильхам Алиев накануне на конференции Парламентской сети Движения неприсоединения еще раз подтвердил вынесенный "приговор".

"Мы ждали этого долгие годы, почти 30 лет. Ждали, что международная общественность поможет положить конец несправедливости и оккупации. С этой целью ОБСЕ учредила в 1992 году Минскую группу, которая должна была найти путь урегулирования данного конфликта. То есть оккупации должен был быть положен конец. Напротив, Минская группа превратилась в инструмент в руках тех, кто хотел затянуть конфликт до бесконечности. Сегодня, когда Азербайджан урегулировал конфликт, положил конец оккупации, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность, необходимости в Минской группе нет. Мы уже попрощались с Минской группой. К сожалению, Армения и другие пытаются реанимировать ее. Но это невозможно. Она уже мертва. Как страна, пострадавшая от оккупации, мы открыто заявляем об этом. Считаю, что любые спекуляции, связанные с Минской группой ОБСЕ, не только непродуктивны, но и разрушительны для возможного мира в регионе", - заявил азербайджанский лидер.

После такого заявления ни у кого больше не должно остаться вопросов о возможностях реанимации Минской группы. Пациент скорее мертв, чем жив.