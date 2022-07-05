В Азербайджане открылся Операционный центр минобороны по кибербезопасности

5 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии Операционного центра по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности министерства обороны.

Как сообщили Day.Az в министерстве, начальник Главного управления генерал-майор Мамед Эминов доложил министру обороны о деятельности центра, оборудованного современными системами автоматического управления. Было отмечено, что центр, оснащенный новейшим технологическим оборудованием, будет обеспечивать кибербезопасность путем непрерывного мониторинга и контроля пространства информационно-коммуникационных технологий азербайджанской армии.

Также отмечалось, что в центре, созданном с учетом передового опыта развитых стран в области кибербезопасности, будет осуществляться деятельность по регулярному отслеживанию и управлению информационно-коммуникационными технологиями и системами командного управления, своевременному обнаружению угроз, проведению цифровых расследований, проверок электронной безопасности и иных мероприятий.

Гасанов поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с дальнейшим совершенствованием мер по кибербезопасности в азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны.