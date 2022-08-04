Строительство дороги в обход Лачинского коридора завершится к весне

Строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги завершится к весне. Процесс уже начался, техника работает.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

"Мы разделили ее на три части и активно работаем", - сказал он.