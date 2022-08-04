https://news.day.az/politics/1484563.html Строительство дороги в обход Лачинского коридора завершится к весне - армянский министр
Строительство дороги в обход Лачинского коридора завершится к весне - армянский министр
Строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги завершится к весне. Процесс уже начался, техника работает.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.
"Мы разделили ее на три части и активно работаем", - сказал он.
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