Очередная армянская капитуляция: что не доходит через голову...

Автор: Акпер Гасанов

Уличный фольклор полон различными пословицами и поговорками. Одна из которых дает ответ на вопрос о том, что бывает, когда прописная истина не доходит до кого-то через голову. Нынешние руководители Армении пришли к власти через уличные протесты. Они всегда позиционировали, как большие знатоки голоса улицы. Соответственно, с уличным фольклором они также хорошо знакомы.

Тем удивительнее то, что они раз за разом совершают действия, вынуждающие доводить до них прописную истину не через голову, а с иным конечным адресатом. Так произошло и на сей раз, когда армянская сторона совершила целый ряд провокаций, политического и военного характера, вынудив азербайджанскую сторону дать им адекватный, жесткий и очень болезненный ответ.

Собственно, МИД Азербайджана вынужден был напомнить армянской стороне очевидные вещи. Например, то, что согласно статье 4 трехстороннего заявления, миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Сделано это армянской стороной? Нет, не сделано.

При этом, помимо многочисленных свидетельств с азербайджанской стороны о присутствии незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, этот факт был признан и официальными лицами Армении. У нас, как говорил один известный литературный персонаж, все ходы записаны. Отвертеться официальному Еревану не получится.

Это то, что касается политической провокации армянской стороны. А их военная провокация привела к тому, что солдат азербайджанской армии Кязымов Анар Рустам оглу стал шехидом. После чего азербайджанская армия и приступила к операции "Возмездие", по итогам которой под наш контроль перешел ряд стратегически очень важных высот, а армянская армия понесла потери в живой силе и военной технике.

Редактор сайта BlogNews.am, блогер Арам Геворкян опубликовал на своей странице в Facebook фотографии уничтоженных в результате операции "Возмездие" военнослужащих Гургена Габриеляна и Артура Хачатряна. А "министр здравоохранения" карабахских сепаратистов Микаэл Айрян говорит, что раненых армянских военнослужащих уже 19. Дальше, по армянской традиции, эта цифра будет увеличиваться.

Но вопрос в ином - что все эти убитые и раненые армянские военнослужащие делали на территории Азербайджана, если премьер-министр РА Никол Пашинян собственноручно подписался под заявлением от 10 ноября 2020 года, согласно которому всех их там просто не должно быть?! Вопрос простой. Но нет на него у официального Еревана вразумительного ответа. Что же касается главарей карабахских сепаратистов, то там снова царят паника и истерика.

Так, Давид Бабаян, из-за которого российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву дважды публично пришлось извиняться перед Азербайджаном, договорился до утверждения, что карабахские сепаратисты и боевики подверглись "агрессии со стороны Азербайджана". Это звучит как нечто среднее между несмешным армянским анекдотом и попыткой террориста взвалить вину за теракт на его жертв.

Правда, Бабаян умудрился переплюнуть "омбудсмена" карабахских сепаратистов Гегам Степанян. "Заявления в поддержку установления мира регулярно делаются различными международными субъектами. Где эта поддержка? Где реальные шаги стран-сопредседателей по защите прав людей, спасению жизней людей, обеспечению мирной жизни людей? Где действия ООН, СЕ или ОБСЕ? Или все только на уровне пустых слов?", - истерит он.

Странно, что он НАСА в этот список не добавил или Всемирную лигу сексуальных реформ. В любом случае, вопли никем не признанных карабахских сепаратистов доказывают то, что и они не знакомы с поговоркой о том, откуда входит истина, если она не заходит через голову. Соответственно, не стоит уже очевидный вопрос - оно вам надо было?!

Не стоит он потому, что мы не впервые видим маниакальное стремление как руководства РА так и карабахских сепаратистов совершать действия, которые приводят в итоге к очередной операции возмездия с азербайджанской стороны, по итогам которой, противник теряет временно захваченные территории, людей и технику, уползая назад, причитая и скуля.

А в сухом остатке мы видим, что после операции "Возмездие" начался процесс полного разоружения незаконных армянских бандформирований в Карабахском регионе Азербайджана, а также началась процедура передачи азербайджанской стороне сухопутной связи через Лачинский коридор с Арменией. То есть, в итоге Азербайджан получил все, на чем справедливо настаивал. Армянская сторона снова капитулировала. Так бывает, когда очевидные вещи не доходят через голову, через разум.