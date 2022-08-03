"Возмездие" за бесконечные провокации: о чем нужно помнить официальному Еревану?

Автор: Акпер Гасанов

Это классический бег по граблям со стороны официального Еревана. Он однажды уже привел к фатальным для РА последствиям. Крайне самоуверенные и провокационные заявления представителей руководства страны-оккупанта до 44-дневной войны, сменились бесконечными мольбами с просьбой остановить наступление азербайджанской армии в ходе той войны.

Премьер-министр РА Никол Пашинян, являвшийся автором целого ряда провокационных заявлений и действий, включая его пьяные танцы на равнине Джыдыр Дюзю в Шуше, в итоге безостановочно названивал президентам и премьер-министрам разных стран мира. Не помогло. Азербайджан опирался не только на мощную армию и экономику, но и на международное право.

Соответственно, ни у кого не было оснований для вмешательства в ход 44-дневной войны, которая была классическим принуждением агрессора к миру. Она велась на признанных всем миром территориях Азербайджана. Ни дня она не протекала на территории РА. Поэтому даже исторические союзники Армении разводили руками- ничем не можем помочь.

В итоге, победа азербайджанской армии на поле боя завершилась подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Это была вынужденная мера со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна, который таким образом сумел сохранить остатки армянской армии. Казалось бы, вот он- момент истины. После которого у официального Еревана больше никогда не будет соблазна совершать провокации.

Но, нет. Периодически мы становились свидетелями провокаций армянской стороны на территориях, которые входят в зону ответственности российских миротворцев. Официальный Баку раз за разом взывал к разуму руководства Армении, указывая на способность нашей стороны дать отрезвляющий ответ на эти провокации. Не подействовало.

И вот, члены незаконных армянских вооруженных формирований, дислоцированных на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, в результате наш военнослужащий, солдат Кязымов Анар Рустам оглу стал шехидом.

Это была последняя капля в чаше терпения Азербайджана. В результате ответной операции "Возмездие", проведенной подразделениями азербайджанской армии, было уничтожено и ранено немало членов незаконных армянских военных формирований. Кроме того, были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа и ряд других важных высот.

Сейчас в армянских СМИ снова полно истеричных комментариев разного рода политиков. Крайне удивляет заявление МИД РА. "Республика Армения, вновь подтверждая свою приверженность повестке установления мира и стабильности в регионе, призывает международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов", говорится в нем.

Поразительный цинизм и столь же поразительная вера в то, что все вокруг глупы и не способны читать текст трехстороннего заявления. Там ведь есть пункт 4. В котором четко прописано, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Выполнил ли этот пункт официальный Ереван? Нет не выполнил.

Убийство армяской стороной солдата Кязымова Анара Рустам оглу - тому доказательство. И все уничтоженные и раненные в ходе операции "Возмездие" армянские боевики- тоже. И вся их утилизированная военная техника- также. Спорить тут бесполезно. Опровергать очевидное - глупо. Но выводы официальный Ереван сделать может. Он очень простой. Нужно следовать пункту 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и осуществить демилитаризацию зоны временной ответственности российских миротворцев, вывести оттуда все армянские войска и незаконные вооруженные формирования. Иначе, азербайджанская армия снова вынуждена будет взять эту миссию на себя.