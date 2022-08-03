Азербайджан начал контртеррористическую операцию в ответ на гибель своего военнослужащего

Вооруженные силы Азербайджана начали контртеррористическую операцию в ответ на гибель нашего военнослужащего в результате обстрела утром 3 августа армянскими вооруженными формированиями позиций азербайджанской армии на лачинском направлении.

Как сообщает Day.Az, в результате проведенной Вооруженными силами Азербайджана войсковой операции был уничтожен артиллерийский дивизион и один пост армянских вооруженных формирований. Есть погибшие и раненые среди армянских солдат.