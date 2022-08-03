https://news.day.az/politics/1484373.html Азербайджан начал контртеррористическую операцию в ответ на гибель своего военнослужащего - ВИДЕО
Азербайджан начал контртеррористическую операцию в ответ на гибель своего военнослужащего - ВИДЕО
Вооруженные силы Азербайджана начали контртеррористическую операцию в ответ на гибель нашего военнослужащего в результате обстрела утром 3 августа армянскими вооруженными формированиями позиций азербайджанской армии на лачинском направлении.
Как сообщает Day.Az, в результате проведенной Вооруженными силами Азербайджана войсковой операции был уничтожен артиллерийский дивизион и один пост армянских вооруженных формирований. Есть погибшие и раненые среди армянских солдат.
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