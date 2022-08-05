Лавров поймал Пашиняна на лжи

Россия не видела конкретных предложений от Армении относительно деятельности миротворцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет внести в связи с деятельностью миротворческого контингента в Карабахе", - сказал он.

Он также добавил, что любая из сторон имеет право внести дополнительные предложения в связи с трехсторонним соглашением, достигнутым Азербайджаном, Арменией и Россией.