Объявленный в розыск мужчина экстрадирован из Грузии в Азербайджан

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики, в соответствии с требованиями национального законодательства и поддерживаемых нами международных договоров, в том числе Минской конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", в рамках двусторонних отношениях с Генеральной прокуратурой Грузии, направило запрос об экстрадиции в Азербайджанскую Республику для привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступление на территории нашей страны.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, были выявлены основания для подозрения в том, что Багиров Нурлан Шукюр оглу, привлеченный к ответственности в качестве обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в производстве Абшеронской районной прокуратуры, совершил убийство с особой жестокостью в составе группы заговорщиков.

Н.Багиров был объявлен в международный розыск.

После установления его местонахождения на территории Грузии, 5 августа Нурлан Багиров был экстрадирован в нашу страну в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.