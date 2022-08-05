https://news.day.az/politics/1484984.html МИД Узбекистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании
МИД Узбекистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании
Министерство иностранных дел Узбекистана решительно осуждает провокационное нападение, совершенное 4 августа на посольство Азербайджана в Великобритании.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.
"Считаем абсолютно недопустимыми любые действия, создающие угрозу жизни и здоровью членов дипломатических представительств. Призываем к тщательному расследованию инцидента и привлечению всех причастных к ответственности. Узбекская сторона выражает поддержку братскому Азербайджану в обеспечении безопасности и защиты своих граждан за рубежом", - говорится в заявлении.
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