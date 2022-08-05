МИД Узбекистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании

Министерство иностранных дел Узбекистана решительно осуждает провокационное нападение, совершенное 4 августа на посольство Азербайджана в Великобритании.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.

"Считаем абсолютно недопустимыми любые действия, создающие угрозу жизни и здоровью членов дипломатических представительств. Призываем к тщательному расследованию инцидента и привлечению всех причастных к ответственности. Узбекская сторона выражает поддержку братскому Азербайджану в обеспечении безопасности и защиты своих граждан за рубежом", - говорится в заявлении.