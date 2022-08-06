Гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

"В результате уточнений, проведенных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.