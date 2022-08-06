https://news.day.az/politics/1485082.html Гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль Азербайджанской Армии - ОФИЦИАЛЬНО
Гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль Азербайджанской Армии - ОФИЦИАЛЬНО
Гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
"В результате уточнений, проведенных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.
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