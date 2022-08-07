Новая реальность: операция "Возмездие" как ее очередное доказательство

Автор: Акпер Гасанов

"Я знаю, что, когда и как надо делать. Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры, уверенно управляю нашей страной во всех сферах, в том числе в области армейского строительства", эти слова Президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес 9 октября 2020 года, в ходе своего очередного обращения к народу.

Эти обращения, в ходе 44-дневной войны, ждали все азербайджанцы мира, вне зависимости от страны проживания. Потому, что в ходе каждого из них Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев сообщал об успешном продвижении нашей победоносной армии, об освобождении из-под армянской оккупации новых населенных пунктов.

И 9 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о том, что освобождены поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазыллы, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы, Сур. "Ни одна страна в мире не сможет повлиять на нашу волю. Никто не сможет повлиять на нас! Мы на праведном пути, мы одерживаем победу, мы вернем наши земли и восстановим нашу территориальную целостность", заявил тогда глава нашего государства.

Он сдержал свое слово. Азербайджанская армия разгромила армянских оккупантов. Флаг нашей страны развевается ныне и в священной Шуше. А премьер-министр РА Никол Пашинян, дабы спасти остатки своей разгромленной армии, вынужден был в ночь на 10 ноября 2020 года подписать трехстороннее заявление.

Пункт 4 которого гласит, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Увы, несмотря на то, что с момента подписания данного заявления прошло более полутора лет, Армения не сделала ничего для реализации данного пункта. Она продолжала "финтить ушами", несмотря на многочисленные требования и напоминания официального Баку.

А потом произошла очередная провокация с армянской стороны, в результате которой был убит солдат азербайджанской армии Кязымов Анар Рустам оглу. Вынужден особо подчеркнуть, что эта трагедия произошла потому, что армянские вооруженные формирования, дислоцированные на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

Азербайджан, в ответ, начал операцию "Возмездие". В результате которой было уничтожено и ранено немало армянских военнослужащих. Неважно, в какую они были одеты форму. Важно то, что это были армянские военнослужащие, которых там просто не должно было быть. Но они там были, они стреляли по нашим позициям, они убили нашего солдата. Так что, "Возмездие" было справедливым.

Эта блестящая операция привела к тому, что высоты Сарыбаба и Гырхгыз перешли под контроль Азербайджана. Кроме того, отныне и гора Буздух и окружающие высоты находятся под контролем азербайджанской армии, что в достаточной мере расширяет наши стрелковые и наблюдательные возможности в направлении Агдабанского, Суговушанского и Сарсангского водохранилищ. Это также обеспечивает прямой выход нашей армии в направлении Муровдага.

Важно также подчеркнуть не только то, что в результате операции "Возмездие" площадь освобождённых территорий составила 164.5 км2 периметром 74.5 километров, но и то, что до 25 августа жители оккупированного Арменией в 1992 году села Забух Лачинского района должны покинуть село. После этого деоккупированный населенный пункт перейдет под контроль Азербайджана. То есть, имела место очередная блестящая военно-политическая победа Азербайджана, под руководством Президента и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Имело место очередное принуждение агрессора к миру. И совершенно уже не важно, что в итоге лепечут представители официального Еревана. Все их попыттки оправдаться перед собственными согражданами, все потуги свалить свою вину на третью сторону выглядят жалко и беспомощно. Точно так же выглядят и действия разнообразных ангажированных иностранных политиков.

Они сейчас требуют осуждения Азербайджана за то, что ...Армения игнорирует 4 пункт подписанного ее премьер-министр Пашиняном трехстороннего заявления! Абсурд? Конечно. Грош ему цена. Такова же цена и акциям протеста в РА, которые устраивают армяне, десятилетия незаконно проживавшие на ранее оккупированных территориях нашей страны. Реальность совсем иная. Ее установил Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. Который в очередной раз доказал, что точно знает, что, как и когда нужно делать.