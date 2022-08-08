https://news.day.az/politics/1485504.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.
В ходе операций по разминированию с 1 по 6 августа обнаружены и обезврежены 204 противопехотные и 32 противотанковые мины, а также 29 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 697 гектаров, говорится в сообщении.
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