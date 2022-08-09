Ситуация на Южном Кавказе является возможностью для Армении

Ситуация на Южном Кавказе является возможностью для Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на 13-й конференции послов в Анкаре.

Он напомнил, что переговоры по Карабаху шли на протяжении 30 лет, но посредники так ничего и не добились.

"В конечном итоге наши азербайджанские братья провели операцию и за 44 дня освободили свои земли. Также следует отметить, что ситуация на Южном Кавказе является хорошей возможностью для Армении с точки зрения установления мира в регионе", - сказал Акар.