Азербайджан увеличивает свое влияние в Европе

Трудности Европы - это возможности Азербайджана. Это, безусловно, хороший шанс оказать влияние на Европу. Безусловно, то, что Азербайджан помогает Европе в решении ее проблемы, может быть только на пользу. Использование ресурсов для усиления влияния на Западе - хороший образец государственной мудрости.

Как передает Day.Az, об этом в интервью заместителю главного редактора "Azernews" Орхану Амашову сказал ирландский историк Патрик Уолш (Patrick Walsh).

По его словам, Азербайджан может обеспечить 4 процента потребности Европы в газе потенциально в ближайшие несколько лет.

"Азербайджан помогает, но не может существенно снизить зависимость ЕС от российского газа. В некотором смысле Европа начинает осознавать геополитическую важность Южного Кавказа и Азербайджана. Мягкая сила ЕС - я думаю, это то, что действительно стоит за этим. А европейцы вдруг становятся такими, ... мы вам поможем с мирным процессом и разминированием. Кризис сосредоточил их умы на неудачах прошлого", - отметил Патрик Уолш.

Ирландский историк в продолжении интервью заявил, что мудрое и уравновешенное государственное управление руководства Азербайджана принесли за эти годы стране большие дивиденды.

"Азербайджан вернул территории, страна превратилась в экономический центр и геополитический стержень. Азербайджан ведет переговоры с более могущественными странами и формирует отношения с ними. Нет ничего, что можно было бы сказать отрицательного об азербайджанском руководстве за последние пару десятилетий", - подчеркнул он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.