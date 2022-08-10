Зангезурский коридор: новый транспортный маршрут, соединяющий Европу и Азию

Урегулирование карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном в результате 44-дневной Второй карабахской войны полностью изменило геополитическую ситуацию в регионе, открыв ряд новых возможностей. Разблокировка транспортных коридоров стала темой №1 для обсуждения. Среди наиболее актуальных проектов можно с уверенностью отметить открытие Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан c её Нахчыванской Автономной Республикой через Армению, а также Россию и Турцию, проложив путь из Азии в Европу и Ближний Восток.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье турецкого изданияDaily Sabah.

Автор статьи утверждает, что проект Зангезурского коридора не только откроет массу экономических возможностей, но и будет способствовать формированию долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа.

"Зангезурский коридор станет кратчайшим сухопутным транспортным маршрутом между Тихим и Атлантическим океанами, а также точкой пересечения путей Север-Юг и Восток-Запад. Новая дорога значительно расширит интенсивность наземных транспортных маршрутов, соединяющих Европу и Азию", - пишет Daily Sabah.

Издание отмечает, что открытие Зангезурского коридора предоставит Турции ворота в Каспийский бассейн и один из самых быстрых путей в Среднюю Азию и Китай, поскольку он предлагает огромный экономический и энергетический потенциал.

"Из-за ситуации вокруг Украины государства Центральной Азии в настоящее время ищут дополнительные маршруты в Европу. Эксплуатация на полную мощность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и запуск Зангезурского коридора нацелено в том числе на заключение соглашения о мультимодальных перевозках между всеми странами региона через Каспийское море. Это означает, что грузопоток по многим направлениям увеличится, соответственно умножив объемы экспортируемой продукции", - поясняет автор статьи.

Корреспондент Daily Sabah подчёркивает, что запуск Зангезурского коридора также обеспечит развитие Среднего коридора, который решит многие геоэкономические проблемы не только региона, но и других частей света. Он протянется от Черного моря через Кавказ и Центральную Азию до Индии, Китая и других стран Восточной и Южной Азии.

Далее издание напоминает, что Армения и Турция пришли к соглашению о необходимости нормализации прерванных из-за Карабахского конфликта отношений.

"С начала этого года специальные представители Турции и Армении провели на эту тему четыре встречи в Москве и Вене. Результатом последней, июльской встречи стала договоренность о возможности перехода армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и осуществления прямых авиаперевозок между Арменией и Турцией. В то же время министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своих выступлениях и заявлениях не раз подчеркивал, что налаживание турецко-армянских отношений зависит от переговоров Армении о мирном соглашении с Азербайджаном и открытии сухопутного коридора в Нахчыванскую Автономную Республику

До сих пор Армения под разными предлогами пытается затянуть открытие Зангезурского коридора, хотя разблокировка и восстановление сообщения важны для самой страны, которая около трех десятков лет находится в экономической блокаде. Однако, учитывая повышенный интерес мировых держав к запуску коридора, ситуация может измениться в любой момент.

Такова реальность, и пришло время принять правильное решение", - резюмирует Daily Sabah.