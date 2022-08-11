МИД России поставило на место Пашиняна

Критика в адрес российских миротворцев в Карабахе является неоправданной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг в ходе еженедельного брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал деятельность российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана.

Как отметил Пашинян, события в Карабахе, в том числе происходящие в последние дни, "вызывают вопросы" к работе российских миротворцев в регионе. По его словам, эти события происходили "в присутствии и при попустительстве российских миротворцев".

"Наряду с интенсивными политическими контактами, активная работа продолжается и российскими миротворцами, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации ситуации на земле. И в Баку, и в Ереване ранее неоднократно отмечали важную роль российского миротворческого контингента. Считаем отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной", - сказал Нечаев.