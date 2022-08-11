Бывшие министры, встретившиеся в Шуше с диаспорской молодежью: “Aудитория была очень внимательной”

Известные азербайджанские дипломаты, встретившиеся в Шуше с участниками III Летнего лагеря диаспорской молодежи, поделились впечатлениями.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, государственный деятель Гасан Гасанов, занимавший должности премьер-министра, министра иностранных дел и посла Азербайджана в различных странах, высоко оценил идею проведения в Шуше III Летнего лагеря: "Aудитория была очень внимательной. У всех ребят, хотя они и проживают в других странах, ощущается полнота концепции. С большим удовольствием принял участие в этом мероприятии и охотно ответил на вопросы. Организация данной панели будет способствовать повышению дипломатических и исторических знаний ребят".

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине, бывший министр иностранных дел Вилаят Гулиев также отметил, что проведение Летнего лагеря оказывает позитивное влияние на расширение представлений диаспорской молодежи о дипломатии и истории: "В последние годы я несколько раз общался с молодежью. Считаю, что таких мероприятий должно стать больше. В последнее время благодаря Государственному комитету по работе с диаспорой наблюдается оживление в области работы с диаспорой. Проведение летних школ, а также открытие домов Азербайджана в различных странах заслуживают одобрения. Дом Азербайджана, открытый в Будапеште, уже стал общим домом проживающих в этом городе людей. Молодежь и студенты проводят там различные мероприятия. B целом, это - позитивный опыт. Необходимо еще больше развивать и распространять это. Надо расширять такие проекты, было бы хорошо проводить семинары не только диаспорской молодежи в целом, но и диаспорской молодежи, осуществляющей деятельность по различным сферам".

Отметим, что III Летний лагерь диаспорской молодежи, организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева, был проведен со 2 по 8 августа 2022 года. Партнеры лагеря - Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонд молодежи, Государственное агентство по туризму и Управление государственного заповедника города Шуша.

В этом грандиозном проекте приняли участие 115 человек, представляющих 50 стран. Сюда входили как азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, так и представители народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану. Реализация проекта после блестящей победы нашего народа в Карабахе и V Съезда азербайджанцев мира (съезда Победы) представляет особое значение.

На V Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся 22-23 апреля 2022 года в Шуше, Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев призвал азербайджанцев, проживающих за рубежом, никогда не прерывать связей с исторической Родиной, периодически приезжать в Азербайджан, не забывать родного языка, изучать историю и культуру Азербайджана, вместе с диаспорами дружественных народов пропагандировать азербайджанские реалии. B этом контексте, летние лагеря диаспорской молодежи можно расценить и как реализацию рекомендаций Президента Азербайджана.

Напомним, что I Летний лагерь диаспорской молодежи был проведен под лозунгом "100-летие Республики" в Шеки, а II Летний лагерь "Насими-650" - в 2019 году в Шамахе.