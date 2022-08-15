Азербайджан принял превентивные меры для защиты своей продовольственной безопасности

Сегодня, когда в странах мира наблюдаются негативные тенденции в сферах продуктивности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, Азербайджан демонстрирует высокие результаты.

Об этом сказал в беседе Day.Az эксперт по вопросам экономики Аслан Азимзаде.

Отметим, что накануне во время поездки в Баскал Президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанскому телевидению. Отвечая на вопрсоы журналиста, глава государства отметил, что принятые в прежние годы решения, связанные с развитием сельского хозяйства, приносят свои плоды. Он подчеркнул, что в мире имеет место большое беспокойство по поводу продовольственной безопасности.

"В том числе и Азербайджан проводит активную работу в этом направлении. В результате проделанной и предстоящей работы мы станем самодостаточной страной и в этой сфере. Уверен, что вопросы продовольственной безопасности в Азербайджане будут решены в максимальной степени", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Комментируя мысли, высказанные главой государства, Аслан Азимзаде отметил, что производство продуктов питания тесно связано с производством удобрений, а производство удобрений, в свою очередь тесно связано с энергоносителями. При этом любая небольшая проблема, которая может возникнуть в этой цепочке, влияет на конечный результат. Однако профилактические и предупредительные меры, предпринимаемые Азербайджанским государством в управлении экономикой, формируют в стране серьезную экономическую иммунную систему по указанным выше направлениям, отметил наш собеседник.

"Прежде всего, следует отметить, что сегодня Азербайджан имеет высокий уровень сотрудничества с Россией, одной из ведущих стран мира по производству зерна и удобрений. Так, согласно пунктам 26 и 35 Московской декларации, подписанной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 22 февраля 2022 года, стороны соглашаются на дальнейшее развитие экономических отношений между предприятиями сельского хозяйства и пищевой промышленности. Кроме того, важными факторами являются обеспечение сельхозпродукцией и применение высоких технологий в ее производстве. Необходимо также учитывать, что сегодня Азербайджан сам производит удобрения и уже отправляет карбамидные удобрения на экспорт", - сказал экономист.

Азимзаде подчеркнул, что еще одним превентивным шагом является увеличение импорта пшеницы в Азербайджан до того, как в странах мира возникнут определенные продовольственные проблемы. Это позволяет говорить о том, что в нашей стране вопросу продовольственной безопасности всегда уделялось особое внимание.

Особую роль в деле укрепления продовольственной безопасности страны, отметил экономист, могут сыграть освобожденные территории. Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы обладают высоким экономическим потенциалом, в том числе сельскохозяйственным. В частности, принятие в оборот на первоначальном этапе 100 тысяч гектаров пахотных земель и засев их зерновыми на этих территориях сделает продовольственную безопасность более устойчивой. Само собой разумеется, сегодня в Карабахе есть необходимость в использовании самых современных технологий для достижения высокой производительности в аграрном секторе. Особенно важно использование нано- и биотехнологий. Эти технологии могут быть получены за счет прямых иностранных инвестиций, считает наш собеседник.

"Предоставление субсидий сельскохозяйственному сектору также определяет развитие этого сектора. В целом, обеспечение предпринимателей во всех отраслях кредитно-финансовыми ресурсами всегда было одним из приоритетных направлений государства. Так, в рамках создания нового механизма финансирования малых и средних предпринимателей Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы определяет выделение 20-30 процентов предусмотренных на эти цели средств микропредпринимателям, 35-45 процентов - малы, 25-35 процентов - средним предпринимателям.

Все эти факторы и превентивные меры являются сегодня одними из основных направлений, характеризующих устойчивое развитие продовольственной безопасности нашей страны", - резюмировал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева