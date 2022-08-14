Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный премьер-министру Андорры - проект Михаила Гусмана

Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена премьер-министру Андорры Хавьеру Эспоту.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи: