https://news.day.az/politics/1487364.html Армяне поджигают леса в Лачине - ВИДЕО
Армяне поджигают леса в Лачине - ВИДЕО
Уже несколько дней в социальных сетях распространяются новые фото- и видеокадры, доказывающие вандализм армян на территории Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на этот раз появились кадры, на которых видно, как армяне поджигают леса в Лачине.
Армяне вновь демонстрируют пренебрежение международным правом.
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