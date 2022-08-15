Уже несколько дней в социальных сетях распространяются новые фото- и видеокадры, доказывающие вандализм армян на территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на этот раз появились кадры, на которых видно, как армяне поджигают леса в Лачине.

Армяне вновь демонстрируют пренебрежение международным правом.