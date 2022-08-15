В рамках "Армейских международных игр-2022" состоялась церемония открытия конкурса “Кубок моря"

В территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" состоялась церемония открытия конкурса "Кубок моря".

Как сообщает в понедельник Day.Az, в соревнованиях участвуют команды Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

Основной целью проведения соревнований является повышение боевой готовности личного состава вооруженных сил стран-участниц, обмен опытом.

Военно-морские силы Азербайджана представляют сторожевые корабли G-124 и G-122, Каспийскую флотилию ВМФ России - суда "Махачкала" и "Астрахань", ВМФ Ирана - ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан", ВМФ Казахстана - корабли "Орал" и "Сарыарка".

Отметим, что для проведения соревнований на высоком уровне в полной готовности находятся учебно-тренировочные комплексы и другие учебные центры.

Кроме того, в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2022" на военном полигоне Алабино города Москва (Россия) в "Доме Дружбы" был создан азербайджанский павильон.