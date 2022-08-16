https://news.day.az/politics/1487597.html Состоялась жеребьевка конкурса "Снайперский рубеж" в рамках «Армейских международных игр-2022» - ФОТО
Состоялась жеребьевка конкурса "Снайперский рубеж" в рамках «Армейских международных игр-2022» - ФОТО
Состоялась жеребьевка первого этапа конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках "Армейских международных игр-2022" в городе Йезд Исламской Республики Иран.
Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве обороны Азербайджана, на церемонии, в которой приняли участие делегации стран-участниц и члены судейской комиссии, была определена последовательность выполнения первого этапа конкурса и его эпизодов, команды были разделены на группы по этапам.
Конкурс "Снайперский рубеж" продлится до 27 августа.
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