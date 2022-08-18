https://news.day.az/politics/1488055.html Азербайджанские артиллеристы успешно участвуют в международном конкурсе - ФОТО
Азербайджанские артиллеристы успешно участвуют в международном конкурсе - ФОТО
На очередном этапе конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Республике Казахстан, были выполнены ночные стрельбы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, второй экипаж азербайджанских артиллеристов, преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, уничтожил освещенные цели огнем из миномётов, гранатомётов и автоматов.
Умело справившиеся со всеми задачами азербайджанские военнослужащие по решению судей заняли третье место.
Отметим, что в международном конкурсе наряду с Азербайджаном принимают участие команды Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Венесуэлы и Зимбабве.
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