Воздушное пространство Азербайджана надежно охраняется

Подразделения противовоздушной обороны Военно-воздушных сил (ВВС) ведут круглосуточную службу, воздушное пространство находится под постоянным наблюдением, предпринимаются соответствующие меры.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

Отмечено, что благодаря высокой боеготовности и бдительности подразделений ПВО 13 августа был обнаружен и посажен квадракоптер незаконных армянских вооруженных сил, который пытался осуществить разведывательные полеты над азербайджанскими позициями вокруг города Шуша.

Личный состав азербайджанской армии, который несет дежурство на азербайджано-армянской границе, территории Азербайджана, где временно расположены российские миротворцы, готов предотвратить любую провокацию.