Новые следы армянского фашизма в освобожденном Лачине

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне все азербайджанские СМИ писали об очередном минном инциденте на освобожденных территориях. Взорвалась мина, и снова были жертвы, только на этот раз погиб не человек, а собака-миноискатель по кличке Дина. Вовремя предупредив своего напарника-сапера, овчарка спасла ему жизнь, но сама погибла...

Не зря говорят, что если взглянуть на некоторых людей, можно начать любить животных. Действительно, животные порой бывают более благородными и даже человечными, чем люди. К сожалению, у нас было и есть достаточно примеров, доказывающих эту истину. Тридцать лет Азербайджан сталкивался с животной ненавистью и маниакальной злобой соседей-захватчиков. А после победы в войне он второй год имеет дело с последствиями этих адских наклонностей армянской стороны.

26 августа Азербайджан вернул себе контроль над Лачином. Еще задолго до этого события в преддверии возвращения сюда азербайджанского населения и восстановительных работ, на территории района началось разминирование. В отличие от большинства других оккупированных прежде районов, в Лачине армяне селились, сюда прокладывались коммуникации, тем не менее, лачинская земля тоже оказалась напичкана смертью.

По сообщению министерства обороны и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), на территории Лачинского района в большом количестве обнаружены противопехотные мины ПМН-Э. Только с 15 по 31 августа текущего года на минных полях Лачина саперами выявлено 1318 штук таких мин. Что характерно - обнаруженные мимы произведены в Армении, и не в годы оккупации, а всего год назад.

Хотя, как утверждают армянские официалы, противопехотные мины в Армении не производятся, факты говорят совсем о другом. Еще в 2010 году в результате сильных ливней образовавшиеся селевые потоки принесли с оккупированных территорий в неоккупированные районы мины и неразорвавшиеся снаряды. Изучивших мины специалистов их вид несколько озадачил. Дело в том, что обнаруженная ПМН-3 по внешнему виду отличалась от ПМН-3 российского производства. Из чего специалисты заключили, что в Армении налажено официально не афишируемое производство запрещенных международным правом противопехотных мин.

Интересно, что информация о ПМН-Э вызвала дискуссии и на российской площадке. Так, в одном из чатов военные специалисты сделали предположение, что Э - это шифр завода в Армении, либо "Э" означает "экспериментальная". А по поводу того, что официально в Армении мины не производят, участники обсуждений напомнили, что первые мины начали производить еще в Карабахе, а теперь используют такую маркировку для показухи.

Армяне очень любят рассуждать о международном праве, при этом регулярно его нарушая. Это касается практически каждого шага наших соседей. В данном случае нарушаются сразу несколько международных нормативных документов. Первый - это Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин - принятый в 1997 году договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей.

Второй документ - принятая в 1980 году в Женеве Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Протокол II (Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств) к вышеуказанной женевской Конвенции требует регистрации и предания гласности сведений о расположении мин и минных полей.

При упоминании этих документов в Армении возражают, что не обязаны их выполнять, так как страна к ним не присоединилась. Что ж, резонно и вполне понятно. Армения, став независимым государством, уже находилась в процессе террористической атаки на Азербайджан, в которой мины играли не последнюю роль. А в 1997 году оккупация уже стала фактом. Азербайджанская сторона не строила иллюзий, требуя от армян карты минных полей. Но вопрос было необходимо поднять на уровень международных дискуссий, чтобы все могли хорошо рассмотреть немытое лицо оккупанта, который наслаждается новостями о гибели людей. Враждебность наших соседей не снижает градуса, и новые находки в Лачине лишний раз это доказывают.

Кстати, если армяне не присоединились к Оттавской конвенции, это еще ничего не значит, потому что в самом уголовном законодательстве Республики Армения есть статья 387 касательно применения запрещенных средств и методов ведения войны. Согласно статье, применение запрещенных международным договором средств и методов во время военных действий или вооруженных конфликтов наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет.

Ранее, поясняя противоречия между этими фактами Day.Az, азербайджанский юрист, профессор Намик Алиев отметил, что в части первой статьи 387 предусмотрена ответственность за "применение запрещенных международным договором средств и методов во время военных действий или вооруженных конфликтов", независимо от того, присоединилась Республика Армения к Оттавской конвенции или нет. Законодатель вкладывает в эту статью именно такой смысл, исходя из гуманных соображений, так как есть общечеловеческие ценности, которые не должны зависеть от тех или иных политических решений или предпочтений, считает Намик Алиев. Таким образом, военнослужащими ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджанской Республики совершены преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные частью первой статьи 387 Уголовного Кодекса самой же Армении. У армянского народа есть шанс доказать, что фашизм - это не их национальная идеология, но они что-то с этим не торопятся, сказал Намик Алиев.

Минный террор продолжается. Он не прекратился с завершением войны, а стал еще более изощренным. В период оккупации мины закладывались против военных, а после войны армяне закапывали запрещенные противопехотные мины уже для уничтожения мирного населения, которое вернется в те районы, которые им, армянам, неотвратимо приходилось покидать. Так было в Кяльбаджаре, где после выхода армянского населения были выявлены десятки тысяч свежезакопанных ПМН. То же самое происходило в Лачине.

Может быть, это прозвучит грубо, но по чудовищным масштабам минирования на азербайджанских территориях в период оккупации, по тому, что вырванные буквально насильно у Еревана карты минных полей оказались пустышкой, по маниакальному упорству, с каким армяне продолжали разбрасывать мины и после войны везде, куда дотягивались руки, можно судить о степени близости армянских фашистов к животному миру.

Да простит нас благородная собака Дина за такое сравнение...