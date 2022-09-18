Шоу для Пелоси и русофобский митинг в Ереване

В Сети распространились кадры с акции у площади Франции в Ереване.

Как видно из видео, собравшиеся требуют выхода Армении из ОДКБ.

Организаторами акции являются представители русофобской партии Национально-демократического полюса.

Примечательно, что акцию напрямую освещают проправительственные СМИ и телеграм-каналы. И это неудивительно, поскольку в эти дни в Ереване с государственным визитом находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Так что сегодняшняя акция в Ереване является показательным шоу для Пелоси, посредством которого армяне пытаются выдать себя за ярых американофилов.