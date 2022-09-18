https://news.day.az/politics/1496398.html Шоу для Пелоси и русофобский митинг в Ереване - ВИДЕО
Шоу для Пелоси и русофобский митинг в Ереване - ВИДЕО
В Сети распространились кадры с акции у площади Франции в Ереване.
Как видно из видео, собравшиеся требуют выхода Армении из ОДКБ.
Организаторами акции являются представители русофобской партии Национально-демократического полюса.
Примечательно, что акцию напрямую освещают проправительственные СМИ и телеграм-каналы. И это неудивительно, поскольку в эти дни в Ереване с государственным визитом находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Так что сегодняшняя акция в Ереване является показательным шоу для Пелоси, посредством которого армяне пытаются выдать себя за ярых американофилов.
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