Азербайджанская армия достойно ответила на провокации армянских ВС - съемочная группа Trend встретилась с ранеными военнослужащими

12-14 сентября 2022 года при предотвращении широкомасштабной провокации армянских вооруженных сил получили ранения различной степени тяжести 282 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Съемочная группа Trend побывала в госпитале, где проходят лечение военнослужащие, и побеседовала с ними, передает Day.Az.

"12 сентября противник совершил провокацию на границе. По сигналу тревоги наша воинская часть была приведена в полную боеготовность. Мы дали достойный ответ на провокацию врага. Я получил ранение в ходе боя. Распоряжением Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева военнослужащие окружены особой заботой и вниманием. С каждым днем мне становится лучше. После выздоровления я продолжу службу", - сказал раненый при предотвращении вражеской провокации Илькнур Алиев.

Как сказал Trend другой раненый военнослужащий Али Асланов, азербайджанская армия дала достойный ответ на вражескую провокацию.

"Мы готовы крушить врага и в дальнейшем", - сказал он.

Раненый военнослужащий Талат Насиров отметил, что всегда готов к защите Родины.

"Вражеские посты были уничтожены. Во время укрепительных работ противник открыл артиллерийский огонь. Я получил осколочное ранение. После выздоровления вернусь к службе, всегда готов к защите Родины. Врачи делают все необходимое, чтобы мы восстановились", - сказал он.

Другой раненый военнослужащий Амрах Алиев отметил, что получил ранение во время боя, но, несмотря на это, продолжал бороться.

"У нас была одна цель - сокрушить врага, и мы это сделали", - сказал он.

Полковник-лейтенант медицинской службы Главного клинического госпиталя Вооруженных сил Салахаддин Тахмазов сказал Trend, что состояние раненых, проходящих лечение в Центре, улучшается. Военнослужащие с ранением легкой степени уже вернулись к службе. Часть военнослужащих была прооперирована, операции прошли успешно, лечение продолжается.

В министерстве обороны сказали Trend, что медицинское обслуживание азербайджанских военнослужащих всегда на высоком уровне. Наличие современного оборудования и высокопрофессионального медицинского персонала в полной мере позволяет оказывать необходимую медицинскую помощь раненым.

Как в период апрельских боев и Отечественной войны страны, так и операций "Возмездие" и "Решительный ответ" военные врачи непрерывно работали в усиленном режиме. По поручению Президента Ильхама Алиева, руководства министерства обороны персонал Военно-медицинской службы постоянно находится рядом с военнослужащими. На освобожденных территориях, в местах, где проходили боевые операции, были созданы мобильные полевые и модульного типа госпитали. Как только стало известно о масштабной провокации армянских ВС ночью 12 сентября, на эту территорию были отправлены медоборудование и врачебный персонал, во всех направлениях были развернуты госпитали модульного типа. 13 сентября они уже функционировали в полную силу. Раненые, эвакуированные с поля боя, срочно доставлялись в эти госпитали. После постановки первичных диагнозов и оказания первой медицинской помощи их эвакуировали в другие медицинские учреждения для дальнейшего обследования и лечения, а при необходимости доставляли в военный госпиталь в Баку.