В США потребовали от Армении открыть Зангезурский коридор

Автор: Лейла Таривердиева

Скоро два года, как Армения должна была начать выполнять свои обязательства по Трехстороннему заявлению касательно обеспечения Азербайджану коридора от западных границ страны до Нахчыванской Автономной Республики. Однако до сих пор азербайджанской стороне не только не предоставлен коридор, но армянская сторона даже не определила его маршрут. До конца следующего года Азербайджан доведет до границы с Арменией железную и автомобильную дороги, сообщил Президент Ильхам Алиев, выступая с речью в Лачине. При этом на территории Армении никакой работы не проводится и, как видно, они ничего не хотят делать и вновь затягивают время, сказал он.

Попытки Армении оттянуть выполнение обязательств, в частности по Зангезурскому коридору, раздражают не только азербайджанскую сторону. На днях американское издание The National Interest опубликовало статью старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Стивена Бланка "Армения должна построить Зангезурский коридор". Бланк отмечает, что в разгар санкций в отношении России существует мало жизнеспособных решений для транспортировки товаров с Востока на Запад. Среди них наиболее оптимальным автор считает Зангезурский коридор.

Учитывая все реалии и обстоятельства, Армения, считает Стивен Бланк, больше не может откладывать строительство важнейшего нового транспортного маршрута между Европой и Азией: Зангезурского коридора. Армения получит значительную выгоду, открыв недостающее звено в глобальной цепочке поставок. Тем не менее, до сих пор Армения пыталась отказаться от своих обязательств. Она на словах поддерживает партнерство с Западом, реальность же иная. Продолжая блокировать Зангезурский коридор, Армения играет по сценарию Москвы. Сейчас настало время для Армении решить, является ли она другом Запада, как утверждает ее диаспора в США и Европе, или нет. Если да, то она должна возобновить мирные переговоры с Азербайджаном и помочь открыть Зангезурский коридор, резонно советует The National Interest.

Между тем, армянское общество и диаспора настроены в этом вопросе совершенно в ином духе. Заказом мирового армянства и, как не странно, самой общественности Армении является отказ от Зангезурского коридора, либо превращение этого обязательства Еревана, взятого по Трехстороннему заявлению от 10 ноября, в инструмент шантажа. Армянская сторона явно намерена торговаться с Баку, чтобы выжать из того какие-то преференции. Шантажировать Азербайджан дело неблагодарное, однако факт остается фактом - Армения блокирует решение вопроса Зангезурского коридора, и делают они это на протяжении уже двух лет. Напомним, что накануне обострения на границе армянские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники в правительстве, что вопрос железной дороги через Мегри снят с повестки правительства. В начале мая журналистам сообщили, что проведены визуальные и инструментальные исследования и лабораторные экспертизы. И на этом все. Прошло четыре месяца, но ни одного практического шага не было предпринято.

Если прочие моменты, игнорируемые Ереваном, не особо волнуют зарубежных партнеров Армении, то тема коммуникаций в нынешних реалиях является для них первостепенной. Понятно, что путь через Армению для Европы куда более приемлем, чем через Иран, с которым Азербайджан ранее уже подписал соответствующий меморандум. В Армении очень сильно заблуждаются, думая, что Зангезурский коридор нужен только Азербайджану. Решение этого вопроса определяет многое и для внешних игроков. По большому счету, выполнение обязательств, в том числе по коридору является для Армении проверкой "на вшивость".

"Армяне после поражения в 44-дневной войне были вынуждены подписать капитуляцию, зафиксированную Трехсторонним заявлением. Однако Пашиняну удалось сохранить власть после внеочередных выборов. И, почувствовав некоторую уверенность внутри страны, подбадриваемый традиционными покровителями армянства в РФ, США и Франции, он возобновил тактику проволочек и саботажа мирных переговоров. Это проявляет себя на всех основных переговорных треках, как в работе над мирным договором, так и в вопросе организации процесса делимитации госграницы, а теперь и в вопросе открытия транспортных коммуникаций", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

В последнем случае, отметил он, принципиальное значение имеет восстановление и открытие Зангезурского коридора, который включает в себя как железную дорогу, так и автомобильное шоссе через Мегри. Пашинян публично заявлял ранее о достижении договоренности в отношении железной дороги и выставлял возражения лишь по маршруту автомобильной дороги, а также по вопросу таможенного и пограничного контроля на этих путях. Теперь, если ориентироваться на последние комментарии официальных армянских ведомств, Ереван готовится саботировать восстановление и железной дороги на 43-километровом отрезке через Мегри.

"Неосмотрительная и иррациональная тактика проволочек в процессе армяно-азербайджанского урегулирования дорого стоила Еревану, когда это привело к проваленной армянами 44-дневной войне. Провалилась эта тактика и в других эпизодах, когда азербайджанский "железный кулак" локальными операциями в Фаррухе и окрестности Лачина живо привел их в чувство и принудил к освобождению города Лачин, сел Забух и Сус с переходом на новую дорогу. Азербайджан завершит свой участок железной дороги к концу 2023 года. Если до этого времени на армянском участке работы не начнутся, то дорога пойдет через Иран. Но в этом случае Армения утратит право вопить на весь мир о транспортной блокаде со стороны Азербайджана и Турции. Скорей всего, армянам придется смириться и с установлением пограничного пропускного пункта на новой Лачинской дороге. Если армяне срывают обязательство по обеспечению безопасной и беспрепятственной связи НАР с западными районами Азербайджана, то им следует подготовиться к тому, что Баку будет выполнять обязательство по так называемому Лачинскому коридору в собственной интерпретации!, - подчеркнул Расим Мусабеков.