Зангезурский коридор неизбежен

Автор: Лейла Таривердиева

Выступая на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку", Президент Ильхам Алиев коснулся многих моментов, касающихся угроз и вызовов региональной и глобальной безопасности.

Главной угрозой безопасности нашего региона пока что остается деструктивная политика Еревана и нежелание армянской стороны признать новые реалии. Между тем, как раз эти реалии создали возможности для мира в регионе, которых он по вине армянской стороны был лишен три десятилетия.

Фундаментальной основой для установления мира и спокойствия в регионе является выполнение пунктов, связанных с открытием Зангезурского коридора, считает Президент Азербайджана. К сожалению, отметил глава государства, несмотря на то, что Армения подписала акт о капитуляции, мало что изменилось, и это неприемлемо, так как создает дисбаланс в регионе. Армения уже полтора года пользуется Лачинским коридором, точнее сказать - дорогой, и не спешит выполнить собственные обязательства. Ереван пытается так выиграть время, но только теряет и может потерять еще больше. Как предупредил Президент Ильхам Алиев, "если нам не будет представлено это сообщение, то говорить о мире будет трудно, и все усилия Азербайджана, направленные на сосуществование и налаживание нормальных соседских отношений с Арменией, окажутся безуспешными".

Эти слова можно считать месседжем армянским властям, которые на днях заявили, что для Армении неприемлемы формулировки о коридоре, и это для нее "красная линия". По мнению Еревана, "согласно трехстороннему заявлению, подписанному в ноябре 2020 года лидерами Армении, России и Азербайджана, в регионе существует только один коридор, и это Лачинский".

Упрямство в данном вопросе уже поставило Армению перед перспективой навсегда остаться региональным тупиком. Как известно, не дождавшись адекватного поведения от Еревана, Баку уже договорился о коммуникациях в НАР через территорию Ирана. Да, они не будут иметь особого статуса, какой предусмотрен для Зангезурского коридора, потому что Иран не имеет коммуникаций подобного статуса в или через Азербайджан. Армения же такими привилегиями пользуется в лице Лачинской дороги, причем, в одностороннем порядке, что, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, несправедливо и долго терпеться со стороны Баку не будет.

Трудно представить себе ситуацию, при которой армяне будут продолжать беспардонно пользоваться территорией Азербайджана для своих нужд и интересов, отказав азербайджанской стороне в коридоре в Нахчыван. Из Баку Еревану уже неоднократно давали понять, что никакой односторонности в таком вопросе быть не должно. Более того, не стоит забывать, что Лачинская дорога является путем из Армении на суверенную территорию Азербайджана, в отличие от Зангезурской, которая должна соединить две международно признанные части нашей страны. Лачинская дорога не может не контролироваться Азербайджаном по определению, а путь из западных районов АР в Нахчыван касается Армении лишь постольку, поскольку проходит по ее территории. Поэтому само существование, хоть и временное, так называемого Лачинского коридора армяне должны воспринимать с бесконечной благодарностью как беспримерное проявление доброй воли и огромную уступку с азербайджанской стороны. Как заметил Президент Азербайджана, Баку вправе требовать это. Во-первых, правительство Армении подписало соответствующее заявление. Во-вторых, Азербайджан победил в войне, и как страна, пострадавшая от оккупации, мы имеем моральное право требовать это.

Тема Зангезурского коридора стала настоящим кошмаром для армянской стороны. Какими только аргументами не пытались соседи отбиться от такой перспективы, Баку все равно стоит на своем, не обращая внимания на всевозможные красные и прочие линии. Сказанное на глобальном форуме Президентом Азербайджана уже вызвало истерику в экспертных и политически кругах Армении. Потому что армянам было четко указано, что без коридора через Зангезур для них не будет не только свободного проезда через Лачин, но и вообще ничего. Слишком много возомнившему о себе агрессору было напомнено, что Армения - проигравшая войну сторона, и то, что победитель так возится с ней, это не обязанность, а всего лишь добрая воля Баку, вызванная его желанием мира и спокойствия в регионе. Однако все может измениться в любой момент.

Пока же в Армении склонны держаться за российское присутствие и надеяться на исполнение своих желаний взмахом волшебной палочки РМК. У соседней страны, если судить по заявлениям официальных и не совсем официальных лиц, очень много "красных линий", о которые тридцать лет спотыкались переговоры. Но хотелось бы напомнить, что Азербайджан всегда преодолевал эти искусственные препятствия, и такая же судьба ждет очередную "красную линию" Еревана, которая, несомненно, будет преодолена, но уже с репутационными и прочими потерями для армянской стороны. Если в Армении снова постараются не услышать предупреждения главы Азербайджана.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев:

"В своем интервью о транспортных коридорах Никол Пашинян различает Лачинский и Зангезурский коридоры. Однако если в заявлении от 10 ноября 2020 года не используется термин "коридор" в отношении дороги через Зангезур, то в статье 9 используется термин "беспрепятственный поток людей и товаров, особенно в отношении Лачина". При этом суверенитет над Лачином находится под юрисдикцией Азербайджана, что закреплено в международных документах и ​​подтверждено в заявлении от 10 ноября. Как указано в статье 6 этого документа, Азербайджан должен обеспечивать безопасность перевозки людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

В одном из интервью Пашинян сказал, что мы уже обсуждаем открытие региональных коммуникаций на основе уважения суверенитета и нерушимости границ. Значит, эти принципы должны соблюдаться и в переговорах.

Зангезур и Лачин одинаково имеют суверенный статус и принадлежат соответственно Армении и Азербайджану. Поэтому они не могут не иметь одинакового режима передвижения людей и товаров. Это понятно и не может оспариваться никем. Однако споры о проезде через территорию Армении продолжаются до сих пор.

В целом можно наблюдать желание определенных сил завести в тупик мирный процесс. Видно, что армянская сторона пытается маневрировать, с одной стороны, заявляя, что желает переговоров с Азербайджаном, с другой - старается вынести вопрос "статуса" на повестку. Свою игру ведут и внутренние силы, и внешние акторы. Однако их усилия будут безрезультатны".