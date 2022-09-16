Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор еще больше увеличит транспортные возможности стран региона

После открытия Зангезурского коридора он еще больше увеличит транспортные возможности стран региона и будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

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