Азербайджан присоединяется еще к одной международной конвенции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении конвенции "Об ином международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи".

Председатель комитета Хиджран Гусейнова отметила, что в Азербайджане существует сильная законодательная база в сфере защиты прав детей.

"Присоединение к международным конвенциям вносит вклад в дальнейшее совершенствование механизма защиты прав детей", - сказала она.

После обсуждения документ был предложен к рассмотрению на пленарном заседании парламента.