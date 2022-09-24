Статья в The New York Times довела армян до истерики

Вышедшая в США статья газеты The New York Times о визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Армению разгневала армян.

Как сообщает Day.Az, проживающие в Америке армяне начали акции протеста из-за этой статьи. Проживающий в США продюсер армянского происхождения Эрик Исраелян входит в число протестующих. Исраелян сообщил, что отменил подписку на газету The New York Times после публикации вышеупомянутой статьи. Он заявил, что не приемлет "резких высказываний" автора статьи в адрес Армении.

Напомним, что в The New York Times была опубликована статья под названием "Нэнси Пелоси посетила Армению на фоне конфликта с Азербайджаном". В своей статье автор Шарлотта Галл называет председателя Палаты представителей "давним покровителем Армении".

Галл сообщает, что Пелоси посетила Ереван в поддержку этой маленькой южнокавказской страны после последней провокации Армении против Азербайджана.

Автор пишет, что цель визита Пелоси вовсе не поддержка Армении, а предстоящие выборы в Палату представителей в США в ноябре.

"Этот визит рассматривается госпожой Пелоси как политический ход накануне промежуточных выборов в ноябре. В заявлении её офиса говорится, что Пелоси является самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Армению с момента обретения страной независимости после распада Советского Союза 30 лет назад. Её сопровождали сенаторы США Джеки Спейер и Анна Эшу, армянки по происхождению из Калифорнии, где проживает большая армянская община", - пишет автор статьи.

Шарлотта Галл отмечает, что после обретения независимости Азербайджан разбогател за счет эксплуатации нефтегазовых ресурсов и построил хорошо оснащенную армию. Помимо развития регионального союза с являющейся членом НАТО Турцией, Азербайджан уделяет внимание поддержанию прочных отношений с Россией.

Автор статьи констатирует, что Пашинян заявил о своем намерении договориться о мирном соглашении с Азербайджаном, но находится под сильным внутренним давлением со стороны своих оппонентов, которые называют такое соглашение "предательством".

Что касается визита Пелоси в Армению, Шарлотта Галл напоминает, что это не первый ее визит в регион, где существует напряженность.

"Госпожа Пелоси, третья высокопоставленная фигура в правительстве США, недавно оказалась в центре одних из самых горячих конфликтов в мире. В мае она посетила столицу Украины Киев и встретилась с президентом Володимиром Зеленским, а в августе разозлила Китай, посетив Тайвань", - отмечается в статье.

В статье также приводится мнение бывшего посла США в Азербайджане Мэтью Брайзы. По словам американского дипломата, визит Пелоси в Армению не был согласован с центральным правительством США.

"Похоже, что спикер Пелоси, как и во время своего недавнего визита на Тайвань, пытается поиграть "дипломатическими мускулами" Конгресса США и вмешаться в двусторонний региональный конфликт без тесной координации с властями", - сказал Брайза.