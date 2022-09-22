Решительная политика Президента Ильхама Алиева рано или поздно принудит Армению к миру

Источник: Агентство международной информации Trend

Визит Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в освобожденный от оккупации город Лачин, поднятие там азербайджанского флага, является одним из важных событий новейшей истории Азербайджана. Озвученные главой государства жесткие и решительные заявления еще раз показывают, что Азербайджан и впредь будет демонстрировать непримиримую позицию в отношении неконструктивных шагов Армении.

Как передает, об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он добавил, что никакая сила не сможет заставить Азербайджан свернуть с его пути.

"Президент Азербайджана своей жесткой позицией и решительной политической волей защищает национальные интересы нашей страны, и определенные круги делают из этого выводы. При подписании Арменией акта о капитуляции, а также в ходе переговоров за период последних двух лет Азербайджан добился того, чего хотел, и так будет и впредь", - сказал Керимли.

Он отметил, что для Президента Ильхама Алиева имеет очень большое значение ознакомление с последствиями вандализма, разрушений, совершенных врагом в городе Лачин, и донесение отсюда до всего мира сущности армянского вандализма.

"Это был очередной месседж Президента Азербайджана. Армения совершила беспрецедентный вандализм на суверенных азербайджанских территориях и должна будет ответить за все это. Известно, что азербайджанское государство реализует на освобожденных от оккупации территориях крупномасштабные инфраструктурные проекты, проводит работы по благоустройству. Военно-политическое руководство Армении пытается помешать и этому процессу. Именно это и является одной из целей недавней военной провокации, совершенной противником на нашей границе. Армения хочет, продолжая военную агрессию, учинить новые разрушения и помешать процессу восстановления. Но она не смогла этого добиться, потому что "Железный кулак" Азербайджана всегда на месте", - сказал Керимли.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан всеми силами старается сохранить мир и безопасность в регионе, но Армения этому препятствует. К сожалению, на руководство Армении не оказывается никакого давления в связи с этой занимаемой им позицией.

"Одними из важнейших моментов в процессе нормализации отношений между двумя странами являются делимитация границ, открытие коммуникаций в регионе. Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления в Лачине коснулся и этого вопроса. Армения должна сделать выводы из сказанного, принять выдвинутые мирные предложения. Азербайджан выполняет все свои задачи в этом направлении. Карты готовы, создана комиссия по проведению мирных переговоров, предложения на столе переговоров. Также реализуются транспортные проекты для дальнейшего развития региона. Армения же не проводит никакой реальной работы, не предпринимает позитивных шагов. Все это говорит о том, что Ереван не хочет мира, уклоняется от взятых на себя обязательств и заинтересован в том, чтобы на Южном Кавказе постоянно был очаг конфликта. Это яркий пример больного мышления, агрессии, терроризма и сепаратизма. Но мы уверены, что решительная политика Президента Азербайджана рано или поздно принудит Армению к миру", - сказал Керимли.