Создается Институт стандартов и метрологии исламских стран

Будет утвержден устав Института стандартов и метрологии исламских стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Было отмечено, что Институт стандартов и метрологии исламских стран является составной частью Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Главный офис института будет находиться в Стамбуле до принятия Генеральной ассамблеей другого решения.

Структура института состоит из следующих ведомств:

- Генеральная Ассамблея

- правление

- Управляющий совет по стандартизации

Совет метрологии

- Аккредитационный совет

- Постоянный консультативный комитет

- Секретариат.

Основными целями института являются содействие государствам-членам в реализации стандартов и устранение препятствий, которые могут возникнуть в связи с продуктами, процессами и системами, охватываемыми стандартизацией, создание возможностей для обмена накопленной информацией и опытом для работников государств-членов в области стандартизации и метрологии.