Глава МИД Азербайджана встретился с коллегами из ряда стран

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречи с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой, министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой, министром иностранных дел, африканского сотрудничества Марокко Насером Буритой, а также с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности и сотрудничества в рамках Движения неприсоединения, двусторонних отношений и региональных вопросов.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на международных платформах, а также инициатив страны в период председательства в рамках Движения неприсоединения. Стороны выразили намерение и впредь расширять сотрудничество с Азербайджаном как в рамках Движения неприсоединения, так и на двусторонней основе.

Также министр проинформировал коллег о работе, проделанной страной в постконфликтный период после 44-дневной Отечественной войны, инициативах и предложениях, выдвинутых Азербайджаном для продвижения мирного процесса. Было подчеркнуто, что последние провокации Армении против Азербайджана направлены на то, чтобы помешать мирной повестке дня и затянуть этот процесс.

Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений между странами, в частности в областях энергетики, туризма, торговли и т. д, отметили важность дальнейшего углубления сотрудничества в этих направлениях, проведения политических консультаций и повышения межпарламентских контактов.

Также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.