Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Албании

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ОО в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Албании Ольгой Джачка.

Как сообщили Day.Az в МИД, во время встречи были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией, а также региональные вопросы.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность политического диалога высокого уровня и контактов между двумя странами с точки зрения расширений двустороннего сотрудничества, напомнил, что сотрудничество в энергетической сфере составляет одно из основных направлений азербайджано-албанских связей , подчеркнул значимость Южного газового коридора.

Он проинформировал о провокациях армянской стороны, особо отметил, что Армения грубо нарушает трехсторонние заявления и договоренности, достигнутые между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Со своей стороны албанский министр сказала, что ее страна заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.

На встрече также были затронуты вопросы по дальнейшему укреплению политических связей между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, туристической сферах, в сфере инвестирования.