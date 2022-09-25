Армения должна подписать мирное соглашение, предложенное Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Лос-Анджлесе.

"Для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе - всеобъемлющее мирное соглашение, предложенное Азербайджаном, должно быть подписано Арменией и Азербайджаном как можно скорее. Мы поддерживаем этот процесс", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Армения нуждается в мире и этом сотрудничестве в регионе.