Сахиба Гафарова встретилась с Вячеславом Володиным

26 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу тет-а-тет с находящимся у нас в стране с официальным визитом председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. На встрече состоялся обмен мнениями о различных аспектах связей между нашими государствами и их законодательными ассамблеями.

Об этом сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламент).

Вслед за беседой тет-а-тет была проведена встреча в расширенном формате с участием делегаций.

Поприветствовав гостя и сопровождающую его делегацию, председатель Милли Меджлиса говорила о достигнутом благодаря энергичному политическому диалогу за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений в 1992-м году, высоком уровне торгово-экономического, транспортного, энергетического, гуманитарного и иного взаимодействия. Было сказано, что мы во многом обязаны росту двусторонних связей благодаря взаимодоверию между главами государств Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, а также их регулярным встречам. Число подписанных до сих пор межгосударственных и межправительственных документов, охватывающих широкий спектр тематик и сфер, превышает 250. Было упомянуто, что подписанное в ходе официального визита Президента Ильхама Алиева в Российскую Федерацию в феврале текущего года Заявление о союзническом взаимодействии подняло наши отношения на новый уровень. Это заявление, можно сказать, охватывает все сферы двустороннего взаимодействия, и межпарламентские связи не являются исключением.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, удовлетворительной является и динамика развития экономических отношений между нашими государствами. То же касается и представляющего большое значение гуманитарного сотрудничества. При поддержке Фонда Гейдара Алиева, руководимого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, в марте текущего года в Москве были проведены Дни азербайджанской культуры, внёсшие большой вклад в знакомство общественности с наследием Азербайджана.

Затронув затем роль азербайджанского и российского парламентов в развитии отношений наших государств, Сахиба Гафарова отметила успешное сотрудничество последних в рамках международных парламентских организаций. Милли Меджлис и Федеральное Собрание связаны постоянной двусторонней межпарламентской комиссией, само существование которой уже говорит о высоком уровне наших отношений.

Была отмечена и особая роль межрегионального сотрудничества в прогрессе межгосударственных связей. По словам председателя Милли Меджлиса, в настоящее время с Азербайджаном в порядке внешней торговли сотрудничают более 70 субъектов Российской Федерации, а с приблизительно 20-ю регионами подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Далее стороны обменялись мнениями о том, как Азербайджан освободил собственные земли от оккупации в 44-дневную Отечественную войну, о реализации Трёхстороннего заявления и о безуспешных провокациях со стороны Армении. Сахиба Гафарова упомянула освобождение Азербайджаном своих провинций от продлившейся почти 30 лет армянской оккупации в 2020-м году, одержанную нашей страной историческую победу и восстановление территориальной целостности Азербайджана. Отметила она и то, что наше государство своими силами обеспечило исполнение принятых Совбезом ООН в 1993-м году четырёх резолюций, которые, как известно, требовали немедленного, полного и безусловного вывода вооружённых сил Армении с захваченных ими азербайджанских территорий. Незамедлительно вслед за освобождением этих земель Азербайджан начал обширные работы над их восстановлением и возрождением, причём, эти работы велись и ведутся за счёт самой страны. Азербайджан исполняет все принятые им обязательства по обеспечению регионального мира. Однако, к большому сожалению, Армения избегает полнейшего выполнения требований Трёхстороннего заявления от 10-го ноября 2020-го года и старается помешать мирному процессу. Особо отметив армянскую провокацию 12-го сентября этого года, Гафарова подчеркнула, что ответственность за эту и прочие провокации ложится на военно-политическое руководство Армении. Армении следует выполнять принятые на себя обязательства с тем, чтобы в регионе установились постоянные мир и стабильность, заключила Сахиба Гафарова.

Благодаря за тёплый приём, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин повёл речь о динамичном развитии взаимодействии наших стран, при этом выразив удовлетворение сегодняшним состоянием торговли и связями в гуманитарной и образовательной сферах.

Что касается перспектив развития межпарламентских уз, то, по словам Володина, важно добиться ещё большего их развития. Володин сказал, что Заявление о союзническом взаимодействии отмечает весьма серьёзный уровень, достигнутый на стезе стратегического партнёрства. Важно также развитие и межпарламентских связей в этом направлении, по его словам. Володин подчеркнул большое значение для расширения межпарламентского взаимодействия проведения встреч, продолжение диалога и коммуникации.

Председатель Госдумы поделился затем своими соображениями о выполнении Трёхстороннего заявления, подписанного главами Азербайджана, России и Армении в ознаменование завершения 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой нашей страны.

Во встрече также участвовали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместители председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли, председатели парламентских комитетов Самед Сеидов, Зияфет Аскеров, Сиявуш Новрузов, Бахтияр Алиев и Таир Миркишили, глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия Низами Сафаров, председатель русской общины Азербайджана депутат Михаил Забелин, глава Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, послы обоих государств Полад Бюльбюльоглу и Михаил Бочарников и прочие официальные лица.