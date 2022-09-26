https://news.day.az/politics/1498565.html "С глубоким почтением и гордостью чтим светлую память наших шехидов" - МИД Азербайджана - ФОТО
"С глубоким почтением и гордостью чтим светлую память наших шехидов" - МИД Азербайджана - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в своем Twitter-аккаунте публикацию в связи с 27 сентября - Днем памяти.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"27 сентября - в День памяти, мы с глубоким почтением и гордостью чтим светлую память наших шехидов, павших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре