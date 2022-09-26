Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в своем Twitter-аккаунте публикацию в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"27 сентября - в День памяти, мы с глубоким почтением и гордостью чтим светлую память наших шехидов, павших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".