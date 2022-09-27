В ближайшие дни в Ходжавендском районе начнутся восстановительные работы.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend во вторник спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

Он отметил, что ряд проектов уже находится на завершающей стадии.

"После этого наша работа еще больше ускорится. Считаю, что мы уже начнем работы по восстановлению в центре города Агдам. Кроме того, начинается восстановление сел как в Агдамском, так и в Физулинском районах. Эти работы уже начались в селе Талыш. В ближайшие дни начнутся восстановительные работы и в Ходжавендском районе. Все эти мероприятия проводятся последовательно, в соответствии с графиком", - сказал Гусейнов.