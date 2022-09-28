https://news.day.az/politics/1499094.html Члены азербайджанской делегации приняли участие во встречах высокого уровня в США со значком "Харыбюльбюль" на лацканах пиджаков
Члены азербайджанской делегации приняли участие во встречах высокого уровня в США со значком "Харыбюльбюль" на лацканах пиджаков
Члены азербайджанской делегации, находящиеся с визитом в США, приняли участие во встречах высокого уровня, состоявшихся 27 сентября, со значком в виде цветка харыбюльбюль на лацканах пиджаков, передает Day.Az.
Отметим, что делегация во главе с помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым встретилась с помощником Президента Джо Байдена Джейком Салливаном и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
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