Члены азербайджанской делегации приняли участие во встречах высокого уровня в США со значком "Харыбюльбюль" на лацканах пиджаков

Члены азербайджанской делегации, находящиеся с визитом в США, приняли участие во встречах высокого уровня, состоявшихся 27 сентября, со значком в виде цветка харыбюльбюль на лацканах пиджаков, передает Day.Az.

Отметим, что делегация во главе с помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым встретилась с помощником Президента Джо Байдена Джейком Салливаном и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.