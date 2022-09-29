Участники I Форума мозговых центров Азербайджана ознакомились с Международным аэропортом Физули

Участники I Форума мозговых центров Азербайджана посетили Международный аэропорт Физули.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, они ознакомились с инфраструктурой аэропорта.

"Аэропорт в Физули был сдан в эксплуатацию в рекордно короткие сроки - за 8 месяцев, включая работы по разминированию территории. Сегодня из Баку в Физули можно долететь за 35 минут. Аэропорт Физули также начал принимать международные рейсы", - рассказали участникам поездки.

Напомним, что сегодня началась поездка на освобожденные территории участников I Форума мозговых центров Азербайджана.

Накануне в рамках I Форума мозговых центров Азербайджана состоялись дискуссии на тему роли мозговых центров в мирном процессе на Южном Кавказе после 44-дневной войны.