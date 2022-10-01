Генпрокурор Азербайджана о "тертерском деле"

Необходимые следственные действия по "тертерскому делу" продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в субботу сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Будут приняты все необходимые меры, требуемые законом", - сказал он.