https://news.day.az/politics/1499736.html Генпрокурор Азербайджана о "тертерском деле"
Генпрокурор Азербайджана о "тертерском деле"
Необходимые следственные действия по "тертерскому делу" продолжаются.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в субботу сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
"Будут приняты все необходимые меры, требуемые законом", - сказал он.
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