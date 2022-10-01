Все будет так, как захочет Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

Понадобилось более тридцати лет, чтобы кто-то в Армении, наконец, произнес слово истины. Понадобились десятки тысяч жертв, сотни тысяч искалеченных судеб и заложенная на очень долгое время вражда, чтобы в Ереване начали просыпаться.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире национального телевидения сделал несколько судьбоносных для своей страны заявлений. Судьбоносных в том смысле, что произнесенные им горькие истины могут послужить антидотом для излечения от националистического вируса, которым глубоко поражено армянское общество.

"Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не готовы признать независимость Карабаха и не готовы признать Карабах частью Армении. Мы должны признать этот факт", - сказал он, убив последнюю надежду реваншистов, рассчитывавших на различия в пакетах России, США и Франции в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Всем кроме армян это было ясно с самого начала. Теперь это ясно и Пашиняну, что уже немало. Он также сознался, что должен был признать этот факт еще до 44-дневной войны. Продолжим его мысль и скажем о том, о чем не решился сказать Никол: тогда не было бы новой войны и дело еще четыре года назад, когда был свергнут преступный карабахский клан, можно было решить миром.

Пашинян также подготовил свое общество к тому, что мирный договор будет подписан на основе пяти принципов, предложенных Азербайджаном, и никаких дополнений и условий армянской стороне в документ внести не удастся. "Мы ожидаем, что, возможно, вопрос Нагорного Карабаха не будет включен мирный договор между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Говоря откровенно, сказанное не удивляет, потому что прежние взгляды оппозиционера-Пашиняна на карабахский вопрос хорошо известны, и после его прихода к власти ожидалось, что проблеме будет положен конец. Но он испугался, что тоже не удивительно, учитывая градус агрессии в армянском обществе. Два послевоенных года он прожил в страхе перед охваченными реваншистским безумием толпами.

Между тем, время не стоит на месте, а для Армении оно утекает как песок сквозь пальцы. Последние провокации армянской стороны на границы и чрезвычайно жесткий ответ со стороны Азербайджанской армии заставили многих в Армении задуматься о территориальной целостности собственной страны. Возможно, появление азербайджанского флага на приграничных постах армянских ВС вызвало даже шок. Не истерику, а именно шок. До сих пор в Армении, всегда находившейся под покровительством держав, не предполагали, что такое возможно. А тут угроза стала реальной, как и понимание того, что полученная нечистоплотными руками государственность очень хрупка и во второй раз вернуть ее в этой географии не удастся. Армянам стало ясно, что если Азербайджан решит разобраться с первопричиной зла раз и навсегда, он это сделает, и никто его не остановит.

Все это заставило Никола Пашиняна, наконец, заговорить. Настало время ему бояться уже не за себя, а за страну. Из этого понимания исходят заявления и других армянских политиков, депутатов и экспертов, в последнее время все чаще признающих безвыходность ситуации для Армении. До признания вины армян в развязывании кровавого конфликта, геноциде и вандализме еще далеко, да мы этого и не ждем. Азербайджану не нужно раскаяние противника, потому что оно не будет искренним. Азербайджану нужны четкие, заявленные официально и на международном уровне обязательства и гарантии, чего он и добивается. И, судя по заявлениям Пашиняна, достаточно успешно.

На Москву в Армении больше не рассчитывают. Никол дал понять армянам, что им не стоит рассчитывать и на Париж с Вашингтоном. Все заявления из разных столиц это просто слова. А реальность такова, что и США, и Франция на официальном уровне и неоднократно признали Карабахский регион частью Азербайджана. Никто и никогда не говорил о признании территориальной целостности Азербайджана с оговоркой "без спорных территорий". Эти оговорки существовали только в воображении армянской пропаганды. Поэтому Пашинян поступает очень мудро, предупреждая свое общество не строить больше иллюзий. Главным на сегодняшний день для армян является признание территориальной целостности Армении со стороны сильного и авторитетного соседа, которому, по большому счету, наплевать на истерики в каких-то парламентах и международных организациях. Он будет делать свое дело.

"В основе договора и мире должно быть признание территориальной целостности друг друга. Если Азербайджан признает нашу территориальную целостность, основанную на соглашении о создании СНГ от 18 декабря 1991 года, мы готовы перейти к взаимному признанию территориальной целостности", - заявил Пашинян.

А как же Карабах? А сепаратисты пусть позаботятся о себе сами. Если смогут.

Очень интересные нотки прозвучали и в ответе армянского премьера на вопрос о Зангезурском коридоре. Он сказал: "Мы тоже не хотим, чтобы гражданин Армении на границе сталкивался с азербайджанскими таможенниками, мы предлагаем разместить на границе специализированные организации с функциями таможенных и пограничных служб. Кроме того, при пересечении границы в паспорте не ставить штампа". О чем говорит такой ответ? О том, что Ереван смирился с Зангезурским коридором и с тем, что это будет именно коридор со своим особым режимом. И хотя в словах премьера РА есть и токсичные моменты, в целом можно говорить о том, что понимание реалий приходит. Это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.

В скором времени, как ожидается, начнутся предметные обсуждения вокруг мирного договора. Если Армения сорвет их и на этот раз, это может закончиться для нее очень плохо. Надеемся, что и в Ереване, и в опекающих его мировых кругах это понимают.