Армения готова все подписать?

Автор: Лейла Таривердиева

Когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще до Второй карабахской войны говорил о главенстве в нашем мире принципа силы, он говорил об этом без торжества, даже с сожалением. Азербайджан - мирная страна, всегда стремившаяся договариваться, но эти благие устремления оказались невостребованными, и льву пришлось проснуться и показать когти. Так был решен тридцатилетний территориальный конфликт, развязанный Арменией. После войны Баку снова попытался продвигать мирную повестку, снова ставил благие цели, старался сохранять гуманистическую позицию в отношении поверженного врага. И снова натолкнулся на все тот же печальный вывод - решать проблемы возможно только посредством демонстрации силы.

Накануне, на совместном брифинге с президентом Франции в Париже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к демаркации на основе границ, с которыми Азербайджан и его страна вступили в СНГ.

Понадобилось два года и неоднократное получение шлепков и затрещин, чтобы наконец определиться. Еще год назад тот же Пашинян отвергал все предложения Баку, заявлял о необходимости проверить имеющиеся в наличии карты, чтобы определить, какие могут служить отправной точкой - то есть какие наиболее выгодны армянской стороне. "Ведь границы между союзными республиками много раз менялись, - говорил Никол. - Нужно понять, как менялись карты, когда и почему". Через некоторое время он заговорил о том, что "все карты основываются на тех принципах, о которых договорились Армения и Азербайджан в 20-30-е годы". Пытался он и поддевать азербайджанскую сторону, мол, если Азербайджан не признает карт советских времен, то на досоветских его "не разглядеть под микроскопом". И так далее в том же духе.

Однако после эскалации на границе и после заявлений Президента Ильхама Алиева в Лачине, риторика армянской стороны изменилась. Напомним, что глава государства сказал: "Мы подготовили все карты. Как карты ХХ века, так и карты предыдущего периода, работы по делимитации должны проводиться по этим картам".

Успешная контртеррористическая операция Азербайджанской армии 13-14 сентября, самоустранение России и бледная реакция мира на жалобы армян об "агрессии" заставили Ереван задуматься о том, стоит ли ворошить прошлое? Земли всегда отчуждались от Азербайджана в пользу Армении, и это нетрудно доказать посредством карт и документов, правовая основа которых не подлежит сомнению. Не будем уходить в далекое прошлое, но в Армении не могут не понимать, что отказ рассматривать советские границы автоматически выносит на повестку признанные Парижской мирной конференцией границы двух республик начала ХХ века. Понятно, что границ "времен Тиграна великого" рассматривать никто не будет, потому что ни одна из тиражируемых армянской стороной якобы древних карт не имеет под собой той самой правовой основы, которая так волнует Пашиняна. И теперь он хватается за границы на момент создания СНГ и не говорит больше ни о каких проверках и уточнениях.

Азербайджан с самого начала предлагал делимитировать границы по лекалам административных границ советских республик. Армения отказывалась, рассчитывая на торг. Но торга, как дал понять Президент Азербайджана, не будет. Будет принуждение.

Торга не будет и касательно мирного договора. Это тоже уже постепенно усваивается, поэтому Пашинян заявляет в Париже о готовности все подписать. Правда, подает с такими акцентами, будто это Ереван предлагает, а Баку отказывается. Напуганный происходящим Ереван требует от Баку гарантий сохранности 29 743 квадратных километров международно признанной территории РА, чтобы заключить мирный договор и признать территориальную целостность друг друга. Тут есть один нюанс - а готова ли Армения признать 86 600 квадратных километров международно признанной территории Азербайджана, или она это собирается делать с оговоркой о примерно 4,5 тысячах квадратных карабахских километрах, населенных армянами? Азербайджан два года предлагает соседу признать целостность друг друга, но всякий раз натыкается на саботаж, истоки которого находятся в Конституции и Декларации о независимости Республики Армения. Это прелюбопытные документы. Создание независимой Республики Армения с самого начала предполагало присоединение азербайджанских территорий. Территориальные претензии, а значит, вечная вражда, были заложены в основу армянской государственности. Это значит, что Армении для того, чтобы доказать свои добрые намерения, придется вносить изменения в основной закон страны. Однако очень сомнительно, что это когда-нибудь произойдет, если учесть, что в Париже Пашинян вновь предлагал Баку начать переговоры с сепаратистами.

Армения сегодня фактически находится в ситуации, когда "не хотите по-хорошему" незамедлительно влечет за собой "будет по-плохому". Поездки Пашиняна в Америку или Европу, тайные переговоры с покровителями тут не помогут.

В ходе поездки на сессию Генассамблеи ООН армянский премьер, как пишут армянские источники, усиленно проводил "плодотворные встречи". Те же источники утверждают, что Еревану удалось договориться, и Армения теперь будет получать американское оружие и еще "покажет азербайджанцам". Сообщается также, что Госдеп принял ряд не отвечающих интересам Баку решений. То есть Никол в Нью-Йорке времени даром не терял. Оттуда он поспешил во Францию, где Эммануэль Макрон утер ему слезки, сделав ряд заявлений. О том, что "Армения снова страдает", "применение силы не может быть решением", "27 сентября 2020 года началась страшная война, ставшая смертоносной для региона" и так далее.

Примечательно, что в распространенной армянскими СМИ стенограмме выступления Макрона отсутствует упоминание Минской группы ОБСЕ. Еще более примечательно, что не поминал ее даже Пашинян. Возможно, такое же "неуважение" к покойнице было проявлено и американской стороной.

Как бы там ни было, выбор у Армении, в общем-то, небольшой - либо соглашаться на условия Азербайджана (очень, между прочим, гуманные), либо потерять страну. Об этом, кстати, говорил накануне экс-президент Левон Тер-Петросян. Тот самый, подпись которого - в тот период в чине главы парламента - стоит под токсичной Декларацией о независимости.

"Нас ожидают тяжелые, болезненные решения. С Азербайджаном и Турцией должны быть подписаны соглашения, которые никому не придутся по вкусу, но есть один момент, когда нет альтернативы. Если не подписывается документ, если не заключается мир с этими двумя соседями, мы больше не можем восстановить 70-летние реалии Советского Союза. Мы снова должны построить государство", - сказал Тер-Петросян.

Пожалуй, Николу Пашиняну не стоило ездить за советом за океан. Самый разумный совет был у него под боком.