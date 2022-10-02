Репутация верного друга: главное достижение Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Репутация государства. Это то, что создается десятилетиями упорного труда, грамотной стратегии и тактике со стороны руководства того или иного государства. А еще, это совокупность решительных и благородных шагов, готовность и способность протянуть руку помощи всем в ней нуждающимся. В сумме все это и формирует отношение в мире к тому или иному государству.

И в этой связи, я хочу кое-что напомнить.

"Прежде всего, я хотел бы вспомнить 2005 год. В то время у нас был большой энергетический кризис: газопроводы и линии электропередачи, входящие в Грузию, были перекрыты. Азербайджан спас миллионы грузин от холода. Я бы даже сказал, что Азербайджан спас нас от голода и смерти. Это продолжалось в течение нескольких недель. Ни я, ни народ Грузии никогда не забудем этой помощи. Затем, когда наша страна была захвачена в 2008 году, Азербайджан предпринял ряд мер по производству энергии в экономической сфере, имевших жизненно важное значение для Грузии. Это была поддержка настоящего друга, настоящего брата. Не каждый брат поможет, как Азербайджан. Такие вопросы будут помнить на протяжении поколений и веков", - заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в одном из своих интервью.

А теперь, обратим внимание на происходящее прямо сейчас, на наших глазах. Уже очевидно и общепризнано, что Трансанатолийский газопровод, который проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе, станет для Европы единственной альтернативой поврежденным газопроводам "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Одного этого достаточно, чтобы понять значимость Азербайджана для Старого Света.

Впрочем, лучше иных на сей счет высказался президент Сербии Александр Вучич, выступая на церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в столице Болгарии Софии.

"Не будь участия нашего друга, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, то вряд ли каждый из нас мог бы надеяться на диверсификацию газо-, а также электроснабжения. Дорогой друг, вижу, что сегодня Вы стали очень знамениты в Европе. Хотелось бы поговорить с Вами. Я неоднократно беседовал с ним. Он стал очень знаменит в Европе. Не знаю, что он такого сейчас сделал, но должен признать, что мне тоже хотелось это узнать", - изрек он.

Действительно, интерконнектор IGB, связавший греческую и болгарскую газовые сети, имеет для Юго-Восточной Европы стратегическое значение. Ведь, помимо всего прочего, он в будущем станет транспортным мостом для доставки природного из Болгарию в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию, а также в Украину и Молдову. По сути, Азербайджан способствует реализации проекта, который уже играет и в будет еще долго играть судьбоносное значение для очень большого числа стран Европы.

Интерконнектор Греция - Болгария (IGB) может покрыть все потребление газа в Болгарии, и это отличная новость в очень трудные времена, сказала в субботу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на церемонии запуска IGB в Софии.

"Благодаря таким проектам у Европы будет достаточно газа на зиму. Мы много работали в прошлом месяце, чтобы достичь этой цели. Первым шагом стала диверсификация от российского газа в пользу других надежных поставщиков. Президент Ильхам Алиев помог нам в сложный момент", - подчеркнула она.

А теперь, давайте сравним, чем отличаются слова, сказанные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили несколько лет назад и тем, что говорят сейчас руководители Сербии, Болгарии, иных европейских стран, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По сути, ничем. Азербайджан снова продемонстрировал себя в качестве надежного, верного друга, способного и готового протянуть руку помощи в самый необходимый момент.

Специально указал, что наша страна является и способной и готовой осуществлять такие шаги. Потому, что есть немало государств, имеющих потенциал для оказания помощи кому-либо, но не способных ее оказать по причинам самым разным, самой главной из которых чаще всего является отсутствие политической воли, решительности. Азербайджан показал, что у нас есть такая политическая воля, такая решительность.

Благодаря чему, совокупности возможностей и готовности нашей страны быть надежным другом, и сформировался положительный имидж Азербайджана. Везде - от стран тюркского мира до Африки, от Пакистана до Израиля, от Украины до Грузии.Соответственно, голос Азербайджана на мировой политической арене звучит громче. И справедливые требования официального Баку с пониманием воспринимаются в мире.

"Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не готовы признать независимость Карабаха и не готовы признать Карабах частью Армении", - с грустью констатировал в интервью Общественной телекомпании Армении премьер-министр Никол Пашинян. Он не назвал причин случившегося. Хотя тут все более, чем очевидно. Дело не только в том, что официальный Баку ставит во главу угла обоснованные требования, базирующиеся на принципе территориальной целостности государств. Дело еще и в том, что Азербайджан обладает в глазах мира репутацией государства-созидателя, верного друга, готового и способного протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. Тем временем за Арменией все больше закрепляется репутация несостоявшегося государства.