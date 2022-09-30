Своевременный и прорывной визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию

Автор: Акпер Гасанов

Нынешний официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию проходит в очень тревожное для всей Европы время. Война между Россией и Украиной, как уже совершенно очевидно, не имеет перспектив к быстрому окончанию. А это означает, что Старый Свет и весь мир, в той или иной мере, еще долго будет жить в условиях невероятной политической, экономической и военной нестабильности.

Каждая страна ищет свои собственные рецепты минимизации негативных последствий этой нестабильности, которая сказывается на простых людях, гражданах самых разных стран мира. Сказывается уже сейчас и будет сказываться, увы, еще достаточно долго. И тут уже важнейшую роль играют накопленные авторитет и потенциал того или иного государства.

Не могу не заметить, что этот год юбилейный, с точки зрения истории взаимоотношений между нашими странами. Тридцать лет назад, в январе 1992 года, Болгария признала независимость Азербайджана. А дипломатические отношения между Азербайджаном и Болгарией были установлены 5 июня 1992 года. Заметьте, что все это происходило в самый разгар Первой Карабахской Войны. Причем, дипломатические отношения между странами были установлены буквально за несколько дней до оккупации Арменией великой Шуши.

Сейчас Шуша освобождена и активно восстанавливается. Восстанавливаются и все освобожденные территории. Один за другим вводятся в эксплуатацию международные аэропорты, прокладываются тоннели и дороги. Все это лишь доказывает могучий экономический потенциал нашей страны. Да, одержавший победу в 44-дневной войне Азербайджан является государством-лидером Южного Кавказа. Доля экономики Азербайджана в экономике всего региона перевалила за более, чем 70%.

И нет ничего удивительного в том, что Болгария стремится к расширению отношений именно с ведущим государством Южного Кавказа. Стоит напомнить, что на международной арене сотрудничество между странами осуществляется в рамках различных международных организаций: Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Черноморского экономического сотрудничества.

Что особо важно, Болгария поддерживает Азербайджан в вопросах интеграции в Европейский Союз (ЕС). Между странами начиная с 1995 года подписано 104 документа. А в марте 2015 года в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию была подписана "Совместная Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария". Таким образом, Азербайджан имеет стратегические отношения с государством-членом ЕС и НАТО, что крайне важно в нынешних условиях общемировой нестабильности.

В свою очередь, Болгария имеет в лице Азербайджана надежного партнера, слово которого всегда было равноценно подписанным им официальным документам. И вот, в ходе встречи Президентов наших стран были обсуждены вопросы увеличения объемов экспорта азербайджанского газа в Болгарию. Тут уместно напомнить про интерконнектор Греция-Болгария, создающий прямую связь между национальными системами транспортировки природного газа Греции и Болгарии, между регионами Комотини на северо-востоке Греции и Стара Загора на юге Болгарии.

Как известно, 25 марта 2022 года трубопровод был подключен к Трансадриатическому газопроводу, а в июне 2022 года начата закачка азербайджанского газа. Первоначально планировалось поставлять 1 млрд м3 газа в год, затем повысить объем до 3 млрд м3/год. Так вот руководством нашей страны были даны соответствующие поручения, а это и есть гарантия выполнения всего оговоренного. Зима, которая для всего Старого Света грозит быть очень тяжелой, облегчается для Болгарии благодаря нашей стране.

Да и в целом можно говорить про повышение роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Сложно переоценить значения проектов ТАНАП и ТАП. Особенно сейчас. Плюс, Азербайджан обладает стратегической позицией на Каспии, а Болгария на Черном море. Объединение соответствующего потенциала откроет новые возможности для обеих стран.

Как известно, с октября 2017 года с вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс транспорт стал еще одним перспективным направлением двустороннего сотрудничества. Потенциал проекта "серединного коридора", который поднимет на новый уровень сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией в сфере транспорта. Огромный поток грузоперевозок по международному транспортному коридору Восток-Запад- это еще одна реальность, созданная благодаря Азербайджану и играющая важную роль в качестве перспективного направления отношений между нашими странами. Их, в реальности, очень много. И это лишь подтверждает то, что Баку и София заинтересованы в углублении стратегического сотрудничества. И нынешний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиев будет придаст им новый импульс.