Хулуси Акар прибыл в Азербайджан

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

В состав турецкой делегации входят также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер, командующие войсками.

Турецкую делегацию встретил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.