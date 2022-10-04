https://news.day.az/politics/1500591.html Хулуси Акар прибыл в Азербайджан - ФОТО
Хулуси Акар прибыл в Азербайджан - ФОТО
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.
В состав турецкой делегации входят также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер, командующие войсками.
Турецкую делегацию встретил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
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