https://news.day.az/politics/1500663.html Лейла Абдуллаева поделилась публикацией в связи с очередным массовым захоронением, обнаруженным в Ходжавенде
Лейла Абдуллаева поделилась публикацией в связи с очередным массовым захоронением, обнаруженным в Ходжавенде
Еще одно массовое захоронение обнаружено в селе Эдилли Ходжавендского района.
Об этом говорится в публикации в Twitter начальника управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, передает Day.Az.
"Обнаружены останки 12 военнослужащих. Вниманию тех, кто говорит о военных преступлениях: в период первой Карабахской войны пропали без вести 4000 азербайджанцев, большинство из них было подвергнуто пыткам, убито и массово захоронено", - говорится в публикации.
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