Лейла Абдуллаева поделилась публикацией в связи с очередным массовым захоронением, обнаруженным в Ходжавенде

Еще одно массовое захоронение обнаружено в селе Эдилли Ходжавендского района.

Об этом говорится в публикации в Twitter начальника управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, передает Day.Az.

"Обнаружены останки 12 военнослужащих. Вниманию тех, кто говорит о военных преступлениях: в период первой Карабахской войны пропали без вести 4000 азербайджанцев, большинство из них было подвергнуто пыткам, убито и массово захоронено", - говорится в публикации.