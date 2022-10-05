Азербайджан нацелен на устойчивое экономическое развитие освобожденных от оккупации территорий - Эльнур Алиев
Азербайджан нацелен на долгосрочное инклюзивное и устойчивое экономическое развитие на освобожденных от оккупации территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период" в городе Агдам.
"В соответствии с долгосрочной инклюзивной моделью развития Азербайджана основной целью является создание современной производственной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, привлечение инвестиций, направленных на внедрение современных технологий, эффективная реализация потенциала региона", - сказал он.
По словам замминистра, с этой целью в промышленных парках, созданных на освобожденных от оккупации территориях, созданы все условия для предпринимателей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре